Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
5 июня
|
1,7
|
12 июня
|
1,7
|
6 июня
|
1,7
|
13 июня
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
8 июня
|
1,7
|
15 июня
|
1,7
|
9 июня
|
1,7
|
16 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0337 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0152 маната и составил 1,8375 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
5 июня
|
1,8184
|
12 июня
|
1,8261
|
6 июня
|
1,8233
|
13 июня
|
1,8330
|
7 июня
|
1,8167
|
14 июня
|
1,8344
|
8 июня
|
1,8212
|
15 июня
|
1,8344
|
9 июня
|
1,8323
|
16 июня
|
1,8598
|
Средний курс за неделю
|
1,8224
|
Средний курс за неделю
|
1,8375
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0203 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
5 июня
|
0,0210
|
12 июня
|
0,0206
|
6 июня
|
0,0211
|
13 июня
|
0,0203
|
7 июня
|
0,0209
|
14 июня
|
0,0202
|
8 июня
|
0,0208
|
15 июня
|
0,0202
|
9 июня
|
0,0206
|
16 июня
|
0,0204
|
Средний курс за неделю
|
0,0209
|
Средний курс за неделю
|
0,0203
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0043 маната и составил 0,0719 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
5 июня
|
0,0805
|
12 июня
|
0,0720
|
6 июня
|
0,0793
|
13 июня
|
0,0718
|
7 июня
|
0,0759
|
14 июня
|
0,0718
|
8 июня
|
0,0729
|
15 июня
|
0,0718
|
9 июня
|
0,0724
|
16 июня
|
0,0719
|
Средний курс за неделю
|
0,0762
|
Средний курс за неделю
|
0,0719