Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 5 июня 1,7 12 июня 1,7 6 июня 1,7 13 июня 1,7 7 июня 1,7 14 июня 1,7 8 июня 1,7 15 июня 1,7 9 июня 1,7 16 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0337 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0152 маната и составил 1,8375 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 5 июня 1,8184 12 июня 1,8261 6 июня 1,8233 13 июня 1,8330 7 июня 1,8167 14 июня 1,8344 8 июня 1,8212 15 июня 1,8344 9 июня 1,8323 16 июня 1,8598 Средний курс за неделю 1,8224 Средний курс за неделю 1,8375

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0203 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 5 июня 0,0210 12 июня 0,0206 6 июня 0,0211 13 июня 0,0203 7 июня 0,0209 14 июня 0,0202 8 июня 0,0208 15 июня 0,0202 9 июня 0,0206 16 июня 0,0204 Средний курс за неделю 0,0209 Средний курс за неделю 0,0203

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0043 маната и составил 0,0719 маната за лиру.