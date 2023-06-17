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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 17 июня 2023 09:45 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

5 июня

1,7

12 июня

1,7

6 июня

1,7

13 июня

1,7

7 июня

1,7

14 июня

1,7

8 июня

1,7

15 июня

1,7

9 июня

1,7

16 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0337 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0152 маната и составил 1,8375 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

5 июня

1,8184

12 июня

1,8261

6 июня

1,8233

13 июня

1,8330

7 июня

1,8167

14 июня

1,8344

8 июня

1,8212

15 июня

1,8344

9 июня

1,8323

16 июня

1,8598

Средний курс за неделю

1,8224

Средний курс за неделю

1,8375

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0203 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

5 июня

0,0210

12 июня

0,0206

6 июня

0,0211

13 июня

0,0203

7 июня

0,0209

14 июня

0,0202

8 июня

0,0208

15 июня

0,0202

9 июня

0,0206

16 июня

0,0204

Средний курс за неделю

0,0209

Средний курс за неделю

0,0203

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0043 маната и составил 0,0719 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

5 июня

0,0805

12 июня

0,0720

6 июня

0,0793

13 июня

0,0718

7 июня

0,0759

14 июня

0,0718

8 июня

0,0729

15 июня

0,0718

9 июня

0,0724

16 июня

0,0719

Средний курс за неделю

0,0762

Средний курс за неделю

0,0719
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