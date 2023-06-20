Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и АБР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполнительным директором Азиатского банка развития (АБР) по группе стран, в которую входит Азербайджан, Рейчел Томсон.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве экономики, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение партнерству с международными финансовыми структурами, в том числе с АБР, высоко ценится финансово-техническая поддержка банка нашей стране.

Было отмечено, что АБР оказывает поддержку нашей стране в рамках проектов в областях энергетики, окружающей среды, инфраструктуры, транзита и логистики, цифрового развития, государственно-частного партнерства и других направлениях. Кроме того, министр экономики рассказал о национальных приоритетах страны, работе, проводимой в рамках Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, подчеркнул возможности сотрудничества в этой области с АБР.

Исполнительный директор АБР по группе стран, в которую входит Азербайджан, выразила заинтересованность банка в расширении связей с нашей страной, отметив, что совместные инициативы и проекты будут способствовать обеспечению дальнейшего устойчивого развития в Азербайджане.

Стороны обсудили реализуемые сторонами совместные проекты, основные вызовы в сфере экономического развития и другие вопросы.