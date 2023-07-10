Азербайджан и ИБР обсудили сотрудничество по проектам на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили сотрудничество по проектам, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с директором Турецкого регионального офиса группы Исламского банка развития Валидом Мохамадом Абдельвахабом мы обсудили цели социально-экономического развития нашей страны, приоритетные направления партнерства с институтом и возможности сотрудничества по проектам, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в публикации.

Напомним, что группа IsDB поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила в Азербайджане финансирование проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны IsDB, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы IsDB. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов в качестве новых страховых обязательств.