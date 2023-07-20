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В Азербайджане возросла численность наемных работников

Экономика Материалы 20 июля 2023 19:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане возросла численность наемных работников

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На 1 июня 2023 года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 20,3 тысячи человек, или 1,19 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Trend.

По данным Госкомстата Азербайджана, общая численность наемных работников на 1 июня 2023 года составила 1,726 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики – 898,6 тысячи, в частном – 827,7 тысячи человек. Из общего числа занятых граждан 19,2 процента работают в сфере образования, 18,7 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 8,3 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 6,7 процента - в сфере строительства.

Кроме того, 6,5 процента заняты в сфере государственного управления, обороны и соцобеспечения, 4,3 процента - в сфере транспорта и складирования, 3,6 процента - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 3,6 процента - в научно-технической области, 2,1 процента - в финансовом и страховом секторах.

Численность наемных работников по видам экономической деятельности и формам собственности в январе-мае 2023 года

Виды экономической деятельности

Итого

В том числе

Госсектор

Частный сектор

В целом по стране

1 726 300

898 600

827 700

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

62 900

25 100

37 800

Горнодобывающая промышленность

33 400

11 400

22 000

Обрабатывающая промышленность

127 000

17 300

109 700

Производство, распределение и поставка электроэнергии, газа и пара

27 400

26 900

500

Водоснабжение, очистка и переработка отходов

34 100

30 900

3 200

Строительство

113 600

25 100

88 500

Торговля; ремонт транспортных средств

322 900

2 200

320 700

Транспортно-складское хозяйство

73 900

42 900

31 000

Размещение туристов и общественное питание

37 500

1 700

35 800

Информация и коммуникации

32 000

14 100

17 900

Финансово-страховая деятельность

36 000

7 200

28 800

Операции с недвижимостью

18 400

5 700

12 700

Профессиональная, научно-техническая деятельность

62 000

31 200

30 800

Предоставление административных и вспомогательных услуг

86 100

63 300

22 800

Государственное управление и оборона; социальное обеспечение

111 800

106 400

5 400

Образование

331 700

317 400

14 300

Оказание медицинских и социальных услуг населению

144 000

118 200

25 800

Деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства

53 400

48 400

5 000

Предоставление услуг в других сферах

18 200

3 200

15 000

Отметим, что по предварительным данным, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-мае 2023 года выросла на 11,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 916,8 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в сфере научно-технической деятельности.

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