В Азербайджане платежи за парковку будут осуществляться в безналичном порядке (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения незаконного сбора денег за парковку, обеспечения оцифровки и простоты использования, платежи будут осуществляться в безналичном порядке.

Об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

"На начальном этапе соответствующие сотрудники и волонтеры будут объяснять водителям, как пользоваться новой системой. Доходы от парковки будут направлены на поддержание системы, а также на развитие транспортной инфраструктуры со стороны государства", - говорится в сообщении.

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики "О размере платы за парковку транспортных средств" регулирует порядок оплаты парковочных мест, организованных на государственных автомобильных парковках.

Напомним, что в Азербайджане с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы на парковку, которые распространяются только на государственные парковки. В Азербайджане парковка транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также парковка по воскресеньям будет бесплатной.