ЦБ Азербайджана передал Kapital Bank ряд бизнес-процессов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) передал Kapital Bank ряд бизнес-процессов, передает в пятницу Trend.

Согласно информации ЦБА, это связано с оптимизацией бизнес-процессов относительно наличных денежных средств, а также повышения эффективности и оперативности управления ими за счет применения в банках современных систем, технологий и оборудования.

"Помимо этого, начат процесс отбора банков-операторов, отвечающих требованиям регулятора для повторного обращения национальных наличных денежных средств на рынок полученных напрямую этим банком или посредством других коммерческих банков, а также почтового оператора", - говорится в сообщении регулятора.

К требованиям, установленным ЦБА относятся, в том числе соответствующая процессинговая инфраструктура, адекватный парк оборудования, кадровый потенциал, особые стандарты безопасности.