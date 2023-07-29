В Азербайджане запрещается самовольная установка и эксплуатация радиоэлектронных средств

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила выделения, регистрации, использования радиочастот и установления платежей".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменению, запрещается проектирование, установка и эксплуатация радиоэлектронных средств с использованием радиочастот без решения о выделении радиочастот (за исключением субъектов оборонной, разведывательной и контрразведывательной деятельности), а также установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без разрешения, установленного Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно другому изменению, право пользователей радиочастот на использование полос радиочастот при проведении мероприятий международного и национального уровня, в том числе спортивных соревнований, может быть ограничено в исключительных случаях в целях безопасности государства на основании постановления Государственного управления по радиочастотам по предложению Службы государственной безопасности Азербайджана.