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В Азербайджане к инвестиционным фондам предъявлено новое требование

Экономика Материалы 31 июля 2023 15:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане к инвестиционным фондам предъявлено новое требование

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане инвестиционные фонды и их управляющие должны будут в течение 5 рабочих дней направить в Центральный банк письменное уведомление об изменениях в сведениях, внесенных в реестр.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах"", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, при предварительном представлении в Центральный банк Азербайджана документов, предусмотренных законом "О рынке ценных бумаг", в случае отсутствия изменений в этих документах их повторное представление не требуется при условии, что Центральный банк уведомлен об этом в письменной форме.

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