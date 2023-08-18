Названо число наемных работников на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 июля 2023 года численность наемных работников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана составила 49,5 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend.

Согласно отчету Государственного комитета статистики Азербайджана, наибольшее количество наемных работников задействовано в Агдамском районе (13,3 тысяч человек).

Отметим, что среди освобожденных от оккупации районов Азербайджана самая высокая заработная плата в Шуше. Так, среднемесячная номинальная заработная плата в Шуше за январь-июнь составила 812,9 манатов.