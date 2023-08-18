Названо число наемных работников на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 июля 2023 года численность наемных работников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана составила 49,5 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend.
Согласно отчету Государственного комитета статистики Азербайджана, наибольшее количество наемных работников задействовано в Агдамском районе (13,3 тысяч человек).
Отметим, что среди освобожденных от оккупации районов Азербайджана самая высокая заработная плата в Шуше. Так, среднемесячная номинальная заработная плата в Шуше за январь-июнь составила 812,9 манатов.
|Освобожденные районы
|Количество наемных работников. Тысяча человек
|Среднемесячная заработная плата в манатах
|Агдамский район
|13,3
|595
|Физулинский район
|9,3
|582,5
|Лачинский район
|7,4
|588,6
|Кяльбаджарский район
|6,3
|599,6
|Джебраильский район
|3,2
|685,3
|Губадлинский район
|2,8
|756
|Шушинский район
|2,4
|812,9
|Зангиланский район
|2,2
|789,2
|Ходжавендский район
|,.4
|684,1
|Ходжалинский район
|1,2
|687,9