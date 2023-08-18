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Названо число наемных работников на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 18 августа 2023 12:10 (UTC +04:00)
Названо число наемных работников на освобожденных территориях Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На 1 июля 2023 года численность наемных работников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана составила 49,5 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend.

Согласно отчету Государственного комитета статистики Азербайджана, наибольшее количество наемных работников задействовано в Агдамском районе (13,3 тысяч человек).

Отметим, что среди освобожденных от оккупации районов Азербайджана самая высокая заработная плата в Шуше. Так, среднемесячная номинальная заработная плата в Шуше за январь-июнь составила 812,9 манатов.

Освобожденные районы Количество наемных работников. Тысяча человек Среднемесячная заработная плата в манатах
Агдамский район 13,3 595
Физулинский район 9,3 582,5
Лачинский район 7,4 588,6
Кяльбаджарский район 6,3 599,6
Джебраильский район 3,2 685,3
Губадлинский район 2,8 756
Шушинский район 2,4 812,9
Зангиланский район 2,2 789,2
Ходжавендский район ,.4 684,1
Ходжалинский район 1,2 687,9
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