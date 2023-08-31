Состоялось мероприятие, посвященное добыче первого газа с месторождения "Абшерон" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось мероприятие по случаю добычи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Как сообщает в четверг Trend, выступая на мероприятии со вступительной речью, председатель Наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что начало добычи на газоконденсатном месторождении "Абшерон" имеет важное значение для страны и компаний, участвующих в проекте.

Отметив, что соответствующим распоряжением главы азербайджанского государства 2023 год объявлен в стране "Годом Гейдара Алиева", министр экономики подчеркнул, что первая поставка газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон" осуществлена в этом году, что является знаменательным для Азербайджана. Он добавил, что интенсивно продолжаются работы по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Как отметил министр, успешное сотрудничество в энергетической сфере превратило нашу страну в надежного партнера на международном уровне. Напомнив, что 4 августа состоялась церемония подписания соглашения между SOCAR, Totalenergies и ADNOC о продаже 30-процентной доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон", он отметил, что это является очередным свидетельством наличия благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая, подчеркнул стратегическое значение запуска месторождения "Абшерон" в то время, когда важность источников поставок газа в мире определяется фактором безопасности. Он отметил, что соответственно усиливается роль Азербайджана как надежного поставщика энергии и растет спрос на энергоресурсы нашей страны. Шахбазов подчеркнул, что месторождение "Абшерон" не только диверсифицирует источники добычи и потребления газа в Азербайджане, но и станет важным источником дополнительных поставок газа в Европу.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем выступлении рассказал о пути развития газоконденсатного месторождения "Абшерон", важных шагах, предпринятых за прошедшие годы совместно с международными партнерами. Он подчеркнул, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" внесет ценный вклад в повышение добывающего потенциала нашей страны и укрепление ее международных позиций. Также Ровшан Наджаф рассказал о работе, проделанной в рамках выполнения поручений главы государства относительно второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Выразив удовлетворение началом добычи на газоконденсатном месторождении "Абшерон", генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне отметил, что сотрудничество с SOCAR и недавно присоединившейся к проекту компанией ADNOC будет укрепляться. Он рассказал о работе, проводимой в настоящее время совместно с компаниями-партнерами по следующему этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Пуянне отметил, что проект "Абшерон" полностью соответствует обязательствам TotalEnergies по переходу на низкоуглеродную энергию.

Исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию компании ADNOC Мусаббех аль Кааби выразил удовлетворение участием в мероприятии, посвященном добыче первого газа с месторождения "Абшерон", сказав, что этот проект является еще одним важным этапом в стратегических связях и энергетическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Исполнительный директор отметил, что ADNOC внесет важный вклад в этот стратегический проект, основываясь на своем многолетнем богатом опыте в области производства низкоуглеродной энергии.

После выступлений был продемонстрирован видеоролик, посвященный началу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".