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Всемирный банк назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

Экономика Материалы 1 сентября 2023 16:00 (UTC +04:00)
Всемирный банк назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Новым региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу назначена Роланда Прайс, сообщает в пятницу Trend.

Согласно сообщению на сайте банка, Прайс приступает к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

Отметим, что Роланда Прайс сменила на этом посту Себастьяна Молинеуса.

До нового назначения Прайс была официальным представителем Всемирного банка в Руанде.

Напомним, что Себастьян Молинеус был назначен на должность регионального директора по Южному Кавказу в 2019 году.

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