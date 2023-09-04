Из Лачина в Баку будет поступать питьевая вода

БАКУ /Trend/ - Со строительством на территории Лачинского района на основе проектной документации водохранилища "Хакаричай" и отходящих от него магистральных трубопроводов предусматривается обеспечение качественной питьевой водой Шушинского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского и Агдамского районов, а также город Баку.

Об этом сообщил в понедельник Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Дильгам Шарифов.

По его словам, подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по созданию водохранилища началась 22 декабря 2022 года и ее планируется завершить до 22 октября 2024 года.

"37% работ выполнены. Разрабатываются предложения по подаче питьевой воды из магистрального трубопровода, отходящего от водохранилища, в альтернативном направлении. Объем водохранилища "Хакаричай" составляет 91 миллион кубометров", - сказал Д.Шарифов.

Отметим, что длина реки Хакари, берущей начало на территории Лачинского района, составляет 113 километров. Среднегодовой расход воды составляет около 10,7 кубометров в секунду. Водохранилище "Хакаричай" предназначено для сбора питьевой воды. Со строительством насосных станций на магистральной линии планируется подача воды в 7 районов, расположенных географически относительно выше. В результате запуска проекта удастся обеспечить питьевой водой около 3 миллионов человек.