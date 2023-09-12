В Азербайджане назван объем чистых финансовых активов

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 году чистые финансовые активы сократились на 10 миллионов долларов США.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

Согласно отчету, сокращение чистых финансовых активов было обеспечено за счет увеличения портфельных инвестиций в размере 500,6 миллиона долларов, а также снижения прямых иностранных инвестиций на 102,5 миллиона долларов и прочих инвестиций на 408,1 миллиона долларов.

За отчетный период чистые финансовые обязательства выросли на 498,6 миллиона долларов за счет увеличения нефтяного бонуса в размере 450,2 миллиона долларов, привлеченных прямых иностранных инвестиций на 2,979 миллиарда долларов и прочих инвестиций на 1,298 миллиарда долларов, а также сокращения репатриации привлеченных инвестиций на 3,647 миллиарда долларов, портфельных инвестиций - на 582,3 миллиона долларов.

Напомним, что в 2022 году чистые финансовые активы выросли на 7,779 миллиарда долларов

Отметим, что в 2022 года общий остаток платежного баланса Азербайджана составил 9,375 миллиарда долларов, что в 3,1 раза превышает аналогичный показатель позапрошлого года.

Профицит счета текущих операций в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом в 2,83 раза - с 8,3 миллиарда долларов до 23,5 миллиарда долларов (29,8 процента ВВП Азербайджана).