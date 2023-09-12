Азербайджан и Израиль обсудили возможности диверсификации торгово-экономических отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль обсудили возможности диверсификации торгово-экономических отношений

Как сообщает во вторник Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter).

"В ходе видеоконференции с министром сельского хозяйства Израиля Ави Дихтером, мы обсудили текущее состояние и будущие возможности диверсификации торгово-экономических отношений. Мы также рассмотрели возможности сотрудничества в области сельского хозяйства с акцентом на обеспечение безопасности продуктов питания", - говорится в публикации.

Напомним, что 11 сентября Азербайджан и Израиль подписали "Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области сельского хозяйства", а также "Дорожную карту по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2023-2025 годы".

В декларации отражено намерение развивать сотрудничество в указанных областях. С целью обеспечения эффективного осуществления деятельности в этой сфере предполагается создание совместной рабочей группы.