Назван объем средств, поступивших в бюджет Азербайджана в этом году

БАКУ/Trend/- Объявлен объем средств, поступивших в бюджет Азербайджанской Республики за восемь месяцев текущего года.

Как сообщает в четверг Trend, по оперативным данным министерства финансов Азербайджана, в январе-августе 2023 года в госбюджет поступило 20 миллиардов 431,2 миллиона манатов.

Объем израсходованных средств составил 20 миллиардов 649,7 миллиона манатов. Таким образом, образован дефицит в размере 218,5 миллиона манатов.

Напомним, что за январь-июль 2023 года (за 7 месяцев) в госбюджет поступило 18 миллиардов 766,6 миллиона манатов, из которых было израсходовано 17 миллиардов 620,5 миллиона манатов (профицит в размере 1 миллиарда 146,1 миллиона манатов).