Агентство Азербайджана начинает радиологические исследования в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана начинает радиологические и радиоэкологические исследования на освобожденных от оккупации территориях страны, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным агентства, в рамках реализации положений подраздела 6.1.1 "Проведение радиологических и радиоэкологических исследований" "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", с октября 2023 года агентство начнет радиологические и радиоэкологические исследования на этих территориях согласно детальному плану, подготовленному рабочей группой, созданной в рамках указанной программы.

С этой целью Агентство инноваций и цифрового развития подготовило типовые регламенты проведения плановых полевых и лабораторных радиологических исследований с учетом рекомендательных документов Международного агентства по атомной энергии. На основе типовых регламентов также проведено обучение специалистов, которые будут участвовать в реализации положений вышеуказанного подраздела.

В соответствии с планом Агентство по инновациям и цифровому развитию начнет радиологические и радиоэкологические исследования в городе Шуша, результаты исследований будут представлены соответствующим государственным органам.

Отметим, что 23 сентября на территории департамента ядерных исследований Агентства прошли тренировочные сборы по поиску и обнаружению радиоактивных материалов, определению содержания радиоизотопов, радиологическому картированию территорий с применением современных радиологических и передовых радиоспектрометрических инструментов.