Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в агростраховании

БАКУ /Trend/ - В ходе визита делегация TARSIM в Азербайджан обсуждено расширение сотрудничества в сфере агрострахования, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, визит делегации, возглавляемой председателем правления организации «Аграрный страховой пул Турции» (TARSIM) Османом Йылдызом продлится до пятого октября.

В рамках визита делегация проведет встречи в министерстве сельского хозяйства, Фонде аграрного страхования, Центральном банке, а также со страховыми компаниями и другими учреждениями.

Будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества между TARSIM и Фондом аграрного страхования, роль агрострахования в развитии территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации, а также внедрение опыта Азербайджана в применении механизма агрострахования в других странах.

Отметим, что ранее во время встречи делегации с руководством Фонда аграрного страхования, представитель фонда Фуад Садыгов подчеркнул, что ведутся предварительные обсуждения и расчеты относительно добавления в аграрное страхование новых направлений, в том числе рисков засухи.

Кроме того, Садыгов отметил, что количество страховых случаев в 2023 году резко возросло и соответственно увеличится размер страховых выплат.

В свою очередь, председатель совета директоров TARSIM Осман Йылдыз сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос создания общей системы агрострахования среди тюркских государств.

Более того, по словам заместителя председателя совета директоров TARSIM Фатмы Эбру, в ходе визита будет обсуждаться создание Страхового информационного центра в Азербайджане, а также поддержка процесса сертификации страховых экспертов. В связи с этим ожидается посещение делегацией TARSIM Центрального банка Азербайджана.

Напомним, что в 2022 году Фондом аграрного страхования было произведено страховых выплат на сумму 2,4 миллиона манатов.