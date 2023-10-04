Министр экономики Азербайджана находится с визитом в Туркменистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с визитом в Туркменистане, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство экономики.

В ведомстве сообщили, что министра принял Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов. В ходе встречи было отмечено, что многовекторные связи двух стран развиваются благодаря значению, которое главы государств придают основанным на дружбе и солидарности отношениям между Азербайджаном и Туркменистаном.

В рамках визита в Туркменистан министр экономики Микаил Джаббаров также встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, были обсуждены перспективы расширения экономического сотрудничества.

На встрече было подчёркнуто, что политическая воля лидеров обеих стран, визиты на высшем уровне, встречи и мероприятия играют важную роль в развитии взаимоотношений стран. Было доведено до внимания, что на фоне укрепления сотрудничества между нашими странами также расширяются торгово-экономические связи, а совместная деятельность и экономическое партнерство наших стран способствуют развитию региона.

На встрече были обсуждены возможности развития отношений между двумя странами в энергетической, транспортной, инвестиционной, торговой, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

В рамках визита в Туркменистан министр экономики Микаил Джаббаров встретился и с главой Государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым. На встрече, в которой также приняли участие представители SOCAR, состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в сфере энергетики, совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов, реализации потенциальных проектов.

На встрече Микаила Джаббарова с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии Батыром Атдаевым были рассмотрены возможности увеличения двустороннего товарооборота, проведения очередного заседания комиссии, обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере расширения связей между деловыми кругами.

В рамках визита в Туркменистан министр экономики Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета министров этой страны Батыр Аманов рассмотрели перспективы развития отношений между двумя странами в сфере энергетики, потенциал реализации совместных проектов. В ходе встречи с участием представителей SOCAR было подчеркнуто, что подписанные между Азербайджаном и Туркменистаном документы в сфере энергетики являются важным вкладом в расширение сотрудничества.