В Азербайджане увеличились налоговые поступления

БАКУ/Trend/ – В январе-сентябре этого года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики в государственный бюджет поступило на 22,6 процента больше средств, чем за аналогичный период прошлого года - 12 миллиардов 810,7 миллиона манатов.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter).

"В том числе, за последний год налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 19,3% и достигли 7 миллиардов 425,8 миллиона манатов. Для поддержания положительной динамики поступлений будет продолжена деятельность в области прозрачности бизнес-среды и совершенствования налогового администрирования", - говорится в публикации.