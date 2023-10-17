БАКУ /Trend/ – В Азербайджане определяются виды банковской деятельности.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках".

Согласно законопроекту, банки могут заниматься, если это не запрещено банковской лицензией, полученной от Центрального банка, следующими видами деятельности: клиринговые, платежные услуги, в том числе расчетно-кассовые услуги, организация платежных систем, осуществление платежей по операциям с ценными бумагами; выпуск чеков и векселей.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.