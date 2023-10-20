ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило мобильное приложение

БАКУ/Trend/ – ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запустило приложение "ADY Mobile" - еще один инновационный шаг для обеспечения удовлетворенности клиентов в сфере пассажирских перевозок.

Об этом в пятницу сообщает Trend, со ссылкой на АЖД.

Новое мобильное приложение позволит пассажирам более комфортно организовывать свои поездки. Через "ADY Mobile" будет удобнее покупать и возвращать билеты по всем направлениям, пополнять баланс, проверять графики движения, получать все новости и обновления о железных дорогах.

Мобильное приложение позволяет пользователям безопасно и удобно пополнять баланс своей карты АЖД онлайн при помощи дебетовой карты. Через мобильное приложение (после пополнения баланса без использования пластиковой карты) можно пройти через турникет при помощи штрих-кода, который также будет работать в автономном режиме.

Упомянутое приложение является частью крупномасштабных процессов трансформации, происходящих в АЖД. Так, постоянно исследуются современные технологии и их преимущества, проводятся работы по усовершенствованию с целью обеспечения комфортного и оперативного обслуживания пассажиров.

Отметим, что благодаря проведенной оптимизации в сфере пассажироперевозок, в текущем году количество пассажиров, перевезенных по железной дороге внутри страны, составило 5,3 миллиона человек. По подсчетам, в этом году количество пассажиров впервые в истории АЖД превысит 6 миллионов человек. По прогнозам на следующий год, количество перевезенных пассажиров превысит 7 миллионов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в настоящее время продвигается в направлении трансформации в цифровые железные дороги. ЗАО привлекло международную консалтинговую компанию, которая провела диагностику İТ-систем и разработала "стратегию цифровизации". Наряду со многими нововведениями, в основе стратегии будут применяться современные решения, направленные на повышение уровня обслуживания в сфере пассажироперевозок.