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Микаил Джаббаров обсудил расширение транспортного сотрудничества с советником Президента Казахстана (ФОТО)

Экономика Материалы 21 октября 2023 16:37 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров обсудил расширение транспортного сотрудничества с советником Президента Казахстана (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с советником Президента Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в своем аккаунте в социальной сети "X", передает в субботу Trend.

"Мы обменялись мнениями с советником Президента Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым об укреплении экономических связей между нашими странами, увеличении торгового оборота, стимулировании инвестиций и расширении сотрудничества в транспортно-транзитной сфере", - говорится в публикации.

Микаил Джаббаров обсудил расширение транспортного сотрудничества с советником Президента Казахстана (ФОТО)
Микаил Джаббаров обсудил расширение транспортного сотрудничества с советником Президента Казахстана (ФОТО)
Микаил Джаббаров обсудил расширение транспортного сотрудничества с советником Президента Казахстана (ФОТО)
Микаил Джаббаров обсудил расширение транспортного сотрудничества с советником Президента Казахстана (ФОТО)
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