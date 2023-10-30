В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района заработало новое производственное предприятие.

Как сообщает в понедельник Trend, на предприятии производится униформа для организаций здравоохранения.

В данной производственной сфере занято 8 женщин из села Джоджуг Марджанлы. Здесь изготавливаются и производятся медицинские принадлежности (одежда для медицинского персонала и лиц, проходящих лечение, медицинские маски и т.д.).

Отметим, что медицинские принадлежности, изготовленные женщинами Джоджуг Марджанлы, поставляются в различные медицинские учреждения Азербайджана.