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В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика Материалы 30 октября 2023 12:00 (UTC +04:00)
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района заработало новое производственное предприятие.

Как сообщает в понедельник Trend, на предприятии производится униформа для организаций здравоохранения.

В данной производственной сфере занято 8 женщин из села Джоджуг Марджанлы. Здесь изготавливаются и производятся медицинские принадлежности (одежда для медицинского персонала и лиц, проходящих лечение, медицинские маски и т.д.).

Отметим, что медицинские принадлежности, изготовленные женщинами Джоджуг Марджанлы, поставляются в различные медицинские учреждения Азербайджана.

В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)
В Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие (ФОТО/ВИДЕО)
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