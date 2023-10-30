БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут введены новые налоговые льготы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете на 2024 год".

В документе отмечается, что в 2024 году за счет льгот социального характера будет снижено налоговое бремя населения.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000,0 тыс. манатов, расходы - 36 763 000,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895,0 тыс. манатов, местные доходы - 773 105,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 35 980 547,0 тыс. манатов, местные расходы - 35 980 782 453,0 тыс. манатов).

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