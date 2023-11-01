Денежная база в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на 31 октября 2023 года составила 18,402 миллиарда манатов, что на 10,38 процента, или 1,731 миллиарда манатов больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, денежная база в отчетный период 2022 года превысила 16,204 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на 31 октября текущего года на 2,83 процента, или 505,8 миллиона манатов больше показателя на 29 сентября 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

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