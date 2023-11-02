В следующем среднесрочном периоде инфляция в Азербайджане будет в целевом диапазоне

БАКУ/Trend/ – По прогнозам ЦБ Азербайджана, инфляция будет находиться в целевом диапазоне в следующем среднесрочном периоде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Глава ЦБА отметил, что под средним сроком подразумевается два года.

"Мы смотрим не на ежегодную, а на среднесрочную инфляцию. С другой стороны, в условиях резкого опережения спроса предложением на валютном рынке, мы также проводим политику смягчения. Согласно нашему плану, к концу этого года наша денежная база увеличится до 20 процентов. Это также создает достаточные риски с точки зрения макроэкономической стабильности в будущем. Поэтому снижаются параметры учетной ставки, чтобы ограничить будущие последствия", - добавил Т.Кязымов.

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