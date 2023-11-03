Микаил Джаббаров назвал объем средств, вложенных в приватизированные предприятия в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев 2023 года в Азербайджане в приватизированные предприятия посредством инвестиционных конкурсов было вложено в общей сложности 10,4 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в "Х" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На предприятиях, где были выполнены договорные обязательства, было создано 221 рабочее место", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе-сентябре 2023 года объем поступлений в госбюджет Азербайджана от приватизации госимущества составил 95,5 миллиона манатов (рост в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В отчетный период 2023 года проведено 43 аукциона, на которых были приватизированы пакеты акций 9 акционерных обществ, а также 13 малых государственных предприятий, 3 объекта незавершенного строительства и 382 транспортных средства.

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