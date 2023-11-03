В Азербайджане будет уравнена зарплата школьных психологов и учителей - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оплата труда учителей осуществляется по специальной схеме, а психологов - по единому тарифному графику. Поэтому присутствует разница, устранение которой будет обеспечено в следующем периоде.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

Идрис Исаев отметил, что при наличии тысячи школьников устанавливается 1 штатная единица, при количестве учащихся от одной до трех тысяч - 2 штатные единицы, а при количестве учащихся свыше трех тысяч - 3 штатные единицы.

"В Азербайджане психологи в образовательных учреждениях назначаются по решению Кабинета министров", - добавил И.Исаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!