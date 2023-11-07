Налоговые поступления от ненефтегазового сектора Азербайджана существенно выросли - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 14,593 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В публикации говорится, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 19,2 процента и достигли 8,387 миллиарда манатов.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов (рост на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом). В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.

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