В Азербайджане принят госстандарт на латунные прутки

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND), подведомственным Государственной службе по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана принят государственный стандарт AZS ГОСТ 2060:2023 "Прутки латунные. Технические условия".

Как сообщили в среду Trend в ведомстве, данный стандарт разработан с учетом мнения профильных экспертов в данной области с целью определения обязательных требований к качеству и безопасности прутней из цветных металлов.

Было отмечено, что это также будет способствовать производству конкурентоспособной промышленной продукции по современным стандартам и повышению экспортного потенциала за счет более эффективного использования местного сырья (особенно сырья и лома цветных металлов).

Было подчеркнуто, что при разработке государственного стандарта он был официально согласован с министерством оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

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