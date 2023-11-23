Стало известно, будут ли произведены страховые выплаты в связи с пожаром на рынке стройматериалов в Баку

БАКУ /Trend/ - Имущество, сгоревшее сегодня при пожаре на рынке строительных материалов, расположенном в бакинском поселке Дарнагюль, не было застраховано.

Как передает в четверг Trend, об этом сказали в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

"Так как место возникновения пожара - открытое пространство, то в этом случае актуально не обязательное страхование недвижимости, а страхование имущества от пожара и других рисков. Учитывая, что этот вид страхования является добровольным, отсутствие страхования товаров и материалов на рынке может быть связано с равнодушным подходом предпринимателей к страхованию или несоблюдением необходимых требований по страхованию", - говорится в сообщении Ассоциации.

Отметим, что пожар произошел на рынке строительных материалов в бакинском поселке Дарнагюль. Благодаря неотложным мерам, принятым Государственной противопожарной службой МЧС Азербайджана, пожар был локализован, потушены все открытые очаги огня. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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