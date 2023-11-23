Обсуждено сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз"

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2023 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления Национальной компании Казахстана "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым.

Как сообщает Trend, на встрече с удовлетворением было отмечено, что взаимоотношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в энергетической сфере.

В частности, было отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между SOCAR и "КазМунайГаз". Выражена уверенность в том, что дорожная карта, подписанная между сторонами в октябре текущего года, будет способствовать развитию партнерских отношений в различных направлениях.

В рамках встречи прошел обмен мнениями по вопросам поставок сырой нефти и нефтехимической продукции, цифровизации, устойчивости нефтегазовой отрасли и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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