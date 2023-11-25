Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 13 ноября 1,7 20 ноября 1,7 14 ноября 1,7 21 ноября 1,7 15 ноября 1,7 22 ноября 1,7 16 ноября 1,7 23 ноября 1,7 17 ноября 1,7 24 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0030 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0224 маната и составил 1,8565 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 13 ноября 1,8164 20 ноября 1,8568 14 ноября 1,8182 21 ноября 1,8636 15 ноября 1,8493 22 ноября 1,8552 16 ноября 1,8421 23 ноября 1,8533 17 ноября 1,8445 24 ноября 1,8538 Средний курс за неделю 1,8341 Средний курс за неделю 1,8565

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0192 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 13 ноября 0,0184 20 ноября 0,0189 14 ноября 0,0185 21 ноября 0,0193 15 ноября 0,0188 22 ноября 0,0193 16 ноября 0,0190 23 ноября 0,0193 17 ноября 0,0191 24 ноября 0,0192 Средний курс за неделю 0,0188 Средний курс за неделю 0,0192

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0590 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 13 ноября 0,0595 20 ноября 0,0592 14 ноября 0,0594 21 ноября 0,0591 15 ноября 0,0593 22 ноября 0,0590 16 ноября 0,0593 23 ноября 0,0589 17 ноября 0,0592 24 ноября 0,0589 Средний курс за неделю 0,0593 Средний курс за неделю 0,0590

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