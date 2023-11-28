Вкладчикам "Muğan Bank" за один день выплачено более 65 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки 1 849 защищенным вкладчикам "Muğanbank" были выплачены компенсации на сумму более 65 миллионов манатов.

Об этом во вторник сообщили Trend в Азербайджанском фонде страхования вкладов.

"Это составляет около 32 процентов от предполагаемой суммы компенсации по банку. Выдача компенсаций в настоящее время успешно продолжается.

Еще раз напоминаем вкладчикам, что предоставление компенсационных выплат будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, и оснований для беспокойства по этому поводу нет. Согласно статье 28.5 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", выплата компенсации производится не позднее 30 календарных дней со дня принятия заявлений вкладчиков.

Подробную информацию о процессе выплаты компенсаций вы можете получить на сайте Фонда страхования вкладов", - говорится в сообщении фонда.

Отметим, что Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к выплате компенсаций защищенным вкладчикам ОАО "Muğan Bank". Компенсационные выплаты осуществляются через ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" (ABB) и ОАО "Kapital Bank".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!