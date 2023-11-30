Продажи на валютных аукционах в Азербайджане снизились

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года на валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) совместно с Государственным нефтяным фондом (SOFAZ), было продано товаров на сумму 3 миллиарда 274,4 миллиона долларов США, что на 28,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, только в этом месяце объем продаж иностранной валюты составил 427 миллионов долларов, что на 4,1 процента больше, чем год назад.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!