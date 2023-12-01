В Азербайджане будут внесены изменения в некоторые законодательные акты - председатель Счетной палаты

БАКУ /Trend/ - Будут внесены изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся применения нового закона Государственной службой по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на мероприятии на тему "Введение нового законодательства о государственных закупках".

Председатель заявил, что закон предназначен не для создания проблем, а для их решения.

"Если у учреждения возникает проблема с применением и реализацией какого-либо правового акта, его необходимо пересмотреть", - подчеркнул В.Гюльмамедов.

По его словам, Счетная палата работает над руководством по аудиту государственных продаж, и оно уже находится на завершающей стадии.

"Целью данного руководства является выполнение работ, связанных с функциональной задачей палаты", - добавил председатель.

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