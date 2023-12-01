Законопроект о госбюджете на 2024 г. рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в третьем чтении.

Как сообщает в пятницу Trend, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год планируются в размере 34 173 000,0 тыс. манатов, расходы - 36 763 000,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895,0 тыс. манатов, местные доходы - 773 105,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 35 980 547,0 тыс. манатов, местные расходы - 35 980 782 453,0 тыс. манатов).

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