COP28 является ключевым моментом в усилиях по сдерживанию повышения глобальной температуры - Джорджия Мелони

ДУБАЙ /Trend/ - COP28 является ключевым моментом в усилиях по сдерживанию повышения глобальной температуры в пределах 1,5 градусов

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Хотя есть основания для оптимизма, цель по-прежнему далека.

COP28 должна стать поворотным моментом, и мы призваны определить четкое направление. Италия вносит свой вклад в процесс декарбонизации, и делает это прагматично. Это означает, что мы действуем с технологически нейтральным подходом, свободным от ненужного радикализма", - отметила Мелони.

По ее словам, необходимо стремиться к экологическому переходу, а не к идеологическому.

"Мы постепенно заменяем угольную энергетику возобновляемыми источниками энергии. Мы приняли новый план по энергетике и климату. Целью является сокращение выбросов как минимум на 55 процентов к 2030 году. И мы также работаем над тем, чтобы стать стратегическим союзником в области чистой энергетики, развивая необходимую инфраструктуру и генерирующие мощности на нашей родине и в Средиземноморье. Мы внесем 100 миллионов евро в новый фонд потерь и ущерба, и все эти приоритеты также будут лежать в основе председательства Италии в G7 в 2024 году", - добавила она.

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