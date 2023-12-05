В Азербайджане вводится штраф за нарушение законодательства о безопасности денежных средств

БАКУ /Trend/ – В Азербайджане нарушители законодательства о безопасности денежных средств будут штрафоваться на сумму до 10 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, в Кодекс об административных проступках добавлена новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

Изменением предусмотрено, что за нарушение установленных законом требований по обеспечению безопасности денежных средств организацией электронных денег, в том числе местным филиалом иностранной организации электронных денег, должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 7 000 до 10 000 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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