Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи с электрооборудованием (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2023 года сегодня отправлена очередная часть электрооборудования, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Украине.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве энергетики Азербайджана, гуманитарная помощь, отправленная с территории Сумгайытского технологического парка автомобильным караваном из 20 большегрузов, включает в себя более 551 тысячи метров электрических кабелей и проводов, а также шесть комплектов трансформаторных пунктов.

Напомним, что первая часть указанной гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 миллиона долларов США была отправлена в Украину 30 октября и 21 ноября текущего года. Очередные части планируется отправить в ближайшее время.

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