В Азербайджане устанавливаются случаи проведения обязательной оценки имущества

БАКУ /Trend/ - Установлены случаи проведения обязательной оценки имущества.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте "Об оценочной деятельности" (третье чтение), который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, обязательная оценка имущества проводится при отчуждении государственного и муниципального имущества, при определении ущерба застрахованному государственному и муниципальному имуществу в результате наступления страхового случая по обязательным видам страхования, при переоценке основных фондов, находящихся в государственной собственности, а также в иных случаях, предусмотренных законом или решением суда.

При этом обязательную оценку может проводить оценщик, являющийся членом Палаты оценщиков не менее 3 лет или прошедший аккредитацию в Палате оценщиков.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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