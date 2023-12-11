В Азербайджане принят госстандарт в сфере организации дорожного движения

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации, подведомственный Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики, принял новый государственный стандарт AZS 943:2023 "Технические средства организации дорожного движения. Требования к дорожным знакам, линиям разметки, светофорам (монтаж, размеры и характеристики) и правила их использования" .

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанский институт стандартизации, данный стандарт разработан министерством цифрового развития и транспорта с целью повышения уровня безопасности дорожного движения в Азербайджане, совершенствования управления в области безопасности дорожного движения, применения современных инновационных методов, создания в стране "Системы безопасного дорожного движения", усовершенствования просветительской работы в области безопасности дорожного движения.

Проект стандарта обсуждался Техническим комитетом (AZSTAND/TK 43) по стандартизации "Транспорт и транспортная инфраструктура" с участием представителей ряда государственных учреждений, научно-исследовательских институтов и университетов и был принят на основе консенсуса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!