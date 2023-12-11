Мы добились значительного прогресса на COP28 - Султан аль-Джабер

ДУБАЙ /Trend/ - Мы добились значительного прогресса на COP28.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в ходе конференции COP28 в Дубае Президент COP28 Султан Аль-Джабер, который также является главой национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC.

"Но мы еще не закончили. Работа участников реального сектора экономики и постоянное лидерство со стороны ведущих игроков высокого уровня будут иметь решающее значение для достижения хороших результатов и обеспечения решительной ориентации на действия. Все мировое общество стремится к тому, чтобы продвигать результаты COP28 и превращать их в ощутимый прогресс", - отметил он.

Аль-Джабер отметил, что негосударственные субъекты внесли значительный вклад за последние две недели. По его словам, в частности, Всемирный банк увеличивает ежегодное финансирование проектов по борьбе с изменением климата.

"Интеграция наших глобальных целей в области климата и природы, а также действий и финансовых обязательств для секторов продовольствия - все это в сочетании с новыми обещаниями и обязательствами, взятыми сторонами, повышает наши амбиции и демонстрирует, что это действительно "COP действий"", - добавил он.