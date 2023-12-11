Агентство Moody's повысило прогноз Банка ABB со «Стабильного» до «Позитивного»

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's обновило рейтинги банка ABB.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов банка в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 и изменило прогноз по рейтингу банка с "Стабильного" на "Позитивный". Рейтинг кредитоспособности также подтвержден на уровне b1.

Корректировка рейтинга кредитоспособности банка ABB на уровне b1 обусловлена улучшением качества активов, увеличением прибыльности, солидным капиталом, высокой ликвидностью и ограниченными рисками активов.

Moody's прогнозирует, что кредитный профиль, ликвидность, качество и прибыльность активов банка ABB будут продолжать улучшаться в течение следующих 12-18 месяцев. Это привело к изменению прогноза рейтинга банка с "Стабильного" на "Позитивный".