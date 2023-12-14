Месторождение песка в Азербайджане продано на аукционе в 20 раз дороже стартовой цены

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане месторождение песка продано на аукционе в 20 раз дороже стартовой цены.

Как передает Trend, об этом сообщает Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики.

Было отмечено, что на проведенном 22 ноября аукционе по сдаче в эксплуатацию месторождения песка "Гараоглан", расположенного в Евлахском районе, в результате здоровой конкуренции между инвесторами окончательное предложение превысило первоначальную стартовую цену (42 560 манатов) более чем в 20 раз.

Победившим инвестором была обеспечена выплата в государственный бюджет 831 000 манатов. Предложение на месторождение песка превысило стартовую цену на 788 440 манатов.

С результатом аукциона можно ознакомиться по этой ссылке: https://bit.ly/4agWYjq

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