БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Колумбия обсудили интенсификацию торговых связей, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Колумбия в Азербайджане Луисом Фернандо Куартасом Айялой (Luis Fernando Kuartas Ayala).

На встрече Юсиф Абдуллаев проинформировал о направлениях деятельности агентства, в том числе о мерах поддержки предпринимателей на основе функции "единого окна", механизмах продвижения экспорта, а также об инвестиционных возможностях Азербайджана и торговых партнерах.

В свою очередь, посол отметил политические отношения между странами и рассказал о потенциальных перспективах организации деятельности колумбийских компаний, а также представительств иностранных компаний, действующих в его стране, в экономике Азербайджана.

Было отмечено, что экспорт кофе, цветов и фармацевтической продукции из Колумбии в Азербайджан в настоящее время является одним из вопросов, представляющих интерес. В этом плане достигнута договоренность об обмене информацией между сторонами и оказании поддержки со стороны AZPROMO для координации деятельности предпринимателей, работающих в двух странах.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана с января по октябрь 2023 года Азербайджан экспортировал в Колумбию товаров на сумму свыше 301,83 тысячи долларов, а импортировал товаров на сумму свыше 1,268 миллиона долларов.

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