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Сокращены сроки доведения до организаций бюджетных ассигнований минфином Азербайджана

Экономика Материалы 22 декабря 2023 10:40 (UTC +04:00)
Сокращены сроки доведения до организаций бюджетных ассигнований минфином Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Утвержденные министерством финансов Азербайджана показатели государственного бюджета, распределения доходов и расходов будут доведены до бюджетных организаций в течение пяти рабочих дней.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в "Правила составления и исполнения государственного бюджета"".

Отметим, что до этого минфин в течение одного месяца доводил показатели утвержденного государственного бюджета, распределение доходов и расходов.

Данное решение вступает в силу с 1 января следующего года.

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