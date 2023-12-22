В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины в сфере мореплавания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с уплатой государственных пошлин будут предоставляться еще два документа в сфере мореплавания - "Документ непрерывной регистрации истории судна" и "Свидетельство для учебных центров, действующих в сфере морского транспорта, а также физических и юридических лиц о том, что их деятельность соответствует требованиям международных конвенций".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в проекте изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно документу, эти государственные пошлины составят 65 манатов.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение наименований некоторых документов в области морского транспорта. Так, вместо "Свидетельства о составе личного состава" предусмотрено "Свидетельство о минимальном составе личного состава", вместо "Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью" - "Свидетельство о страховании гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью или ином финансовом обеспечении в соответствии с Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью от 1969 года", вместо "Свидетельства о квалификации (диплом работника) и аттестации командира судна и членов рядового состава" - "Свидетельство о квалификации (диплом) и аттестации командира судна и членов рядового состава", вместо "Свидетельства о курсах подготовки членов экипажа судна" - "Свидетельство о специальной подготовке членов экипажа судна".

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