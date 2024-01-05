В Азербайджане создана новая возможность оформления некоторых расходов субъектов бизнеса

БАКУ /Trend/ - С этого года субъекты бизнеса смогут вычитывать из своего дохода представительские расходы, расходы на жилье и питание работников в пределах нормы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечено, что согласно действующему законодательству, расходы на жилье, питание и другие социальные расходы работников, а также представительские расходы, которые несут хозяйствующие субъекты, не относятся к расходам, вычитаемым из доходов, и эти расходы, являющиеся неотъемлемым элементом современного бизнеса, финансируются за счет чистой прибыли бизнеса. Недавними изменениями в Налоговый кодекс определен вычет расходов работодателя на жилье и питание работников, а также представительских расходов из дохода. В связи с этим был подготовлен проект постановления Кабинета министров, определяющий "Нормы и порядок вычета из доходов для целей налогообложения представительских расходов, расходов на жилье и питание для работников, а также на лечебно-профилактическое питание, молоко и другие равноценные продукты, выдаваемые работникам, занятым на работе с вредными, тяжелыми условиями труда и на подземных работах". Это изменение путем оформления данного вида расходов субъектов бизнеса будет способствовать созданию благоприятной среды в том, что касается оборота предприятий общественного питания, арендодателей и т.д. за счет внедрения сложившейся деловой практики в национальное законодательство.

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