Азербайджан и Финляндия обсудили возможности для укрепления экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Финляндия обсудили возможности для укрепления регионального экономического сотрудничества

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума мы провели встречу с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях отношений между нашими странами, открывающихся возможностях для укрепления регионального экономического сотрудничества и перспективах двусторонних связей", - говорится в публикации.

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